Allerta meteo gialla. Quattro le regioni a rischio temporali: Abruzzo, Puglia, Calabria e Umbria

Nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse per la giornata di oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino con allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Calabria, Puglia e Umbria.

Oltre allo stato di allerta gialla per rischio pioggia, è stato emanato anche un bollettino di allerte per possibili rischi di carattere idraulico ed idrogeologico. Nel dettaglio il rischio idraulico, legato agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, interessa solo la Calabria. A rischio idrogeologico, invece, sono le regioni Abruzzo, Calabria e Puglia.

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito soprattutto le regioni del Sud. In Puglia, particolarmente difficile la situazione a Taranto dove ha piovuto abbondantemente per tutto il pomeriggio di ieri. La polizia locale è stata costretta a chiudere al traffico - per allagamenti - il sottopasso di via Ancona. Disagi alla circolazione stradale anche in Calabria, a Cosenza e dintorni. Diversi i pedoni bloccati nei bar e nelle attività commerciali.

In Sicilia infine, forti disagi a Trapani e nei centri circostanti anche qui a causa delle abbondanti piogge. A Castelvetrano una palazzina è stata dichiarata inagibile. Come misura di sicurezza l'area prospiciente l'edificio è stata transennata e interdetta dalla polizia municipale. Il sindaco Enzo Alfano ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale alla Regione Siciliana.