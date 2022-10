Amazon: prima causa penale, contro presunte recensioni false. Italia apripista in Ue

La compagnia fondata da Jeff Bezos non ci sta, e mette nel mirino chi danneggia marchi ed affidabilità dell'azienda statunitense, guadagnando alle sue spalle pubblicando false recensioni di prodotti in vendita.

Amazon ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo, contro recensioni false in cambio di denaro, o prodotti gratuiti.

Il procedimento, insieme alla prima causa (ma civile) in Spagna, ed a 10 nuove azioni legali intentate negli Stati Uniti, mira "ad individuare e bloccare operatori che gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni", così il colosso dell'e-commerce in una nota.

(GettyImages) il centro logistico Amazon di a Staten Island, New York

Il meccanismo fraudolento

Sul sito di Amazon quando si clicca su un prodotto, appaiono delle "stelline" sul gradimento dell'acquisto di precedenti acquirenti, e nei commenti le loro valutazioni.

Secondo i legali, procacciatori di click gestirebbero più di 11.000 siti web (e gruppi social) in grado di alimentare false recensioni, con lo scopo di aumentare il rating (valutazione) del prodotto a beneficio dell'azienda che lo mette in vendita, il tutto, in cambio di (tanto) denaro.

@pixabay Computer coding

Sul tema è intervenuta anche l'associazione Altroconsumo, che ha annunciato "4 denunce contro le recensioni false".

Una richiesta di provvedimenti contro "siti e gruppi social che offrono servizi di rimborsi, in cambio di false recensioni positive", l'associazione ha depositato le denunce a quattro procure, Bologna, Ivrea, Milano e Roma. L'organizzazione ha inviato anche "una segnalazione ad Antitrust per far emergere questo ampio fenomeno", perchè il cosiddetto il boosting (potenziamento) "danneggia i consumatori ed il mercato: come pratica commerciale scorretta".

"Non possiamo che apprezzare l'iniziativa annunciata oggi da Amazon con l'avvio nel nostro Paese dell'azione penale contro uno dei principali broker di recensioni false", così Altroconsumo.

False recensioni 5 stelle in cambio di un regalo

La denuncia depositata in Italia da Amazon, prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false e che avrebbe creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon, ed a pubblicare "recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti".

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Jeff Bezos