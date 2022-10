Amnesty: inchiesta indipendente sul carcere di Evin dopo gli scontri e l'incendio del 15 ottobre

Un'inchiesta condotta da osservatori internazionali indipendenti "sullo straziante uso della forza, illegale, da parte delle forze di sicurezza nella prigione di Evin a Teheran il 15 ottobre 2022", mentre il carcere a Nord della capitale andava a fuoco e mentre al suo interno si verificavano scontri che hanno causato la morte di 8 persone. Lo ha chiesto Amnesty International alla Repubblica islamica dell'Iran. Dalla sua sede in Iran, la ong lancia un appello alle autorità iraniane affinché le indagini siano autorizzate.

E' necessario fare luce sugli incidenti ancora poco chiari avvenuti nel carcere della capitale e su eventuali "crimini commessi dalle autorità iraniane attraverso un meccanismo investigativo, di denuncia e di responsabilità indipendente" per "proteggere i prigionieri da ulteriori uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti", si legge in un comunicato della sezione iraniana della ong.

I detenuti facevano parte della sezione speciale dei condannati per rapine e reati finanziari, morti a causa delle inalazioni del fumo provocato nell'incendio appiccato nel laboratorio di cucito del carcere. L'incendio è scoppiato mentre una rivolta e alcuni scontri avvenivano all'interno della prigione, scatenate secondo media iraniani da "un gruppo di prigionieri del braccio dove i banditi e i teppisti sono incarcerati". Secondo il procuratore di Teheran la situazione non è collegata alle proteste in corso in Iran, perché l'area dove sono scoppiati gli scontri è separata da quella dove sono detenuti i prigionieri politici.