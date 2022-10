Scioperi e interruzioni internet, si abbassano anche le serrande nel segno di Mahsa Amini

Convocato uno sciopero nazionale in Iran, studenti e metalmeccanici continuano anche oggi, a Bandarabbas a sud, dove alcuni lavoratori sono stati arrestati. Secondo alcuni video arrivati a Rainews.it, metro e università sono in agitazione, i negozi commerciali sono serrati da Nord a Sud del paese a partire dalla città di Sanandaj, ieri al centro di forti rappresaglie delle forze di sicurezza e Marivan e Deghgolan nel Kurdistan iraniano, a Bukan a Nord Ovest fino a Mashad nel Nord Est in segno di protesta contro il governo che si avvia, secondo fonti interne, ad innalzare del 10% i salari e le pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle forze armate. Una soluzione che arriva, secondo alcuni analisti, per spaccare il fronte della protesta che scuote il paese, dopo la morte di Mahsa Amini. Nel giorno della mobilitazione generale si è rilevato un "massiccio" blackout della Rete, a partire dalle 6:00 di questa mattina (ora locale) e "si prevede che questa interruzione, limiterà ulteriormente la libertà di informazione" in Iran, ha twittato l'organizzazione NetBlocks, che monitora l'attività di Internet nel mondo. Con la diffusione delle proteste, il governo è ricorso frequentemente a interruzioni o rallentamenti della connessione a Internet, soprattutto da rete mobile per fermare la lettura della protesta su internet: i cosiddetti "richiami" cioè i divieti di pubblicare e inviare video fuori dal paese, riguardano tutte le città e bisogna aspettare che le autorità sblocchino internet per riceverne ancora. "Non permetteremo a nessuno, dentro e fuori dal Paese, di prendere di mira la sicurezza nazionale", ha dichiarato il capo della diplomazia Hossein Amirabdollahian all'omologa francese, Catherine Colonna durante una telefonata dopo il fermo di 5 cittadini francesi in carcere in Iran. Lo riferisce Irna. Amirabdollahian ha messo in luce il "doppio standard" dell'Occidente secondo cui "affrontare le rivolte è un'azione buona e desiderabile in Europa ma è vista come una repressione in Iran", criticando le dichiarazioni sull'applicazione di nuove sanzioni da parte delle cancellerie straniere, ritenute "interventiste", nei confronti della gestione delle proteste nel Paese. Secondo la Repubblica islamica, fa capire Amirabdollahian, gestire disordini non è repressione.

Le autorità sono intervenute con forza e secondo le Ong per i diritti umani, i morti sono arrivati a circa 200, tra cui almeno 28 bambini . È quanto riferito dall'Iran's Children's Rights Protection Society secondo cui molti dei minori uccisi appartengono alla provincia di Sistan-Baluchistan. "L'età media dei detenuti per molte delle recenti proteste è 15 anni", ha riferito lo stesso vice comandante dei Pasdaran, Ali Fadavi, la settimana scorsa. Nika Shahkarami l'altra "martire" simbolo di questa protesta dopo Mahsa Amini, aveva solo 16 anni. Nell'ambito delle manifestazioni sono stati effettuati migliaia di arresti anche tra i lavoratori in sciopero ed è stata annunciata la detenzione di stranieri da nove Paese, tra cui l'italiana Alessia Piperno.

Il regime mette in carcere giornalisti e oppositori politici. Il leader riformista Mostafa Tajzadeh, autore di ripetuti appelli pubblici per "cambiamenti strutturali" della Repubblica islamica, è stato condannato a cinque anni di detenzione. Il 65enne, arrestato l'8 luglio, prima dell'ondata di proteste anti-velo. E' accusato di complotto contro la sicurezza dello Stato, per aver pubblicato menzogne e per propaganda contro il sistema", ha detto il suo legale. Tajzadeh ha rifiutato di difendersi durante il processo a suo carico, che si è aperto il 13 agosto, dopo che il tribunale gli ha negato il permesso di consultarsi in privato con il suo avvocato. La moglie, Fakhrossadat Mohtashamipour, un'importante attivista riformista, ha espresso preoccupazione per le condizioni di salute del marito in carcere. Ex ministro del governo sotto la presidenza del riformista Mohammad Khatami, Tajzadeh ha già trascorso sette anni in prigione. È stato incarcerato con altri leader riformisti dopo che la rielezione del presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad ha scatenato proteste di massa nel 2009. Tajzadeh si era registrato per candidarsi alle elezioni presidenziali dello scorso anno ma, come la maggior parte degli altri riformisti, la sua candidatura è stata respinta dal Consiglio dei Guardiani.

Scontri sono avvenuti nella notte a Kerman a oltre mille kilometri da Teheran, dove stamane nei suoi cieli sono stati avvistati elicotteri della polizia, mentre i manifestanti si riversano copiosi per le strade per non mollare sulle riforme. Nella capitale si svolge oggi la 36esima edizione della conferenza internazionale sull'Unità islamica a cui partecipa il presidente Ebrahim Raisi." La resistenza è il solo modo per salvare la Palestina" ha detto nel suo discorso inaugurale "La normalizzazione delle relazioni con il regime sionista da parte di alcuni stati islamici non porterà a loro sicurezza", “il nemico tenta di seminare discordia nella comunità musulmana, puntando a inviare armi e mettere da parte la questione palestinese, che è il primo problema per il mondo dell'Islam”, ha aggiunto il presidente ultraconservatore.