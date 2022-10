E' morta Hanna "Hanneli" Goslar, la migliore amica di Anna Frank

Si è spenta a Gerusalemme all’età di 93 anni Hannah Goslar, una delle migliori amiche di Anna Frank.

L’annuncio è stato dato dalla Fondazione nata in memoria dell’autrice dell’omonimo Diario.

Hanneli, così veniva chiamata dalla sua amica, conobbe Anna Frank sin da piccolissima, abitando entrambe nella stessa strada e frequentando le medesime scuole. Persero i contatti nel 1942 quando la famiglia Frank si nascose nel sottotetto della ditta del padre Otto per fuggire alla furia nazista mentre i Goslar vennero arrestati dalla Gestapo nel 1943 e deportati.

Le due ragazze si ritrovarono nel febbraio del 1945 nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen, poco prima della morte di Anna, avvenuta appena quindicenne.

“Vivevamo vicine e il nostro primo incontro avvenne nel 1934. Ci incontrammo in un negozio di alimentari. Mia madre e la madre di Anna, ricordo, cominciarono a parlare tedesco perché nessuna delle due conosceva l'olandese”, ha ricordato negli anni la Gosler. "Anna era con lei. Il giorno dopo, quando la rividi all'asilo, la riconobbi di schiena e corsi ad abbracciarla. Da allora, divenimmo amiche. A scuola, anni dopo, Anna tra una lezione e l'altra scriveva su un diario, che proteggeva da sguardi indiscreti. Tutti le chiedevano cosa scrivesse ma la risposta era la stessa per tutti: 'non sono affari tuoi!'. Era una bambina come le altre, normale. Quando la rividi nel campo di concentramento provai sentimenti contrastanti. Ero felice di rivederla ma al tempo stesso triste. Speravo si fosse salvata scappando in Svizzera. Solo dopo la fine della guerra, seppi della morte di Anna. Ero ancora ricoverata in ospedale quando ricevetti la visita di Otto Frank. Fu lui a dirmi che entrambe le sue figlie non erano sopravvissute".

A guerra finita, nel 1947, Anna Gosler, unica sopravvissuta assieme alla sorella Gabi, emigrò a Gerusalemme, dove intraprese la professione di infermiera e sposò il medico Walter Pinchass Pick. La coppia ha avuto tre figli, 11 nipoti e più di 31 pronipoti: "Questa è la mia risposta a Hitler", diceva Hannah Goslar.