Anna Sorokin, finta ereditiera russa intervistata dalla CNN: “Merito seconda possibilità''

“Sono molto felice e merito una seconda opportunità”. Inizia così la prima ’intervista alla CNN dell’ex ereditiera russa Anna Sorokin. “Non commetterei gli stessi errori, spero di dimostrarlo agli americani”. Pantaloni, gilet neri e camicia color oro, capelli sciolti, insomma un’immagine bon ton. Non si scompone quando il giornalista le chiede del braccialetto elettronico che deve indossare alla caviglia. Anzi! Lo mostra come se fosse l’ultimo accessorio di moda, su perfette decolletè nere.

La sua storia che ha dell’incredibile, ha ispirato un fortunata serie su Netflix dal titolo “Inventing Anna”. Per qualcuno troppo “buona” nei confronti di una ragazza che ha truffato molti vip a New York.

Lei in arte “Anna Delvey”, sulla serie lancia una acida frecciatina “non ho l'accento che mi hanno affibbiato nella serie tv". Nell’intervista ripete che i 18 mesi di carcere l’hanno cambiata. Ora è ai domiciliari in un appartamento a Manhattan. Anna Sorokin ha lasciato il carcere dopo aver pagato una cauzione da 10mila dollari, ma rimane sotto la super visione delle autorità per l'immigrazione americane. Non può usare gli amati social network che tanto hanno contribuito alla creazione del suo personaggio.

Nel 2019 fu condonata per una serie di reati finanziari. Ha scontato la sua pena nel febbraio 2021, ma dopo sei settimane è stata nuovamente trattenuta dalle autorità dell’immigrazione per via del suo visto scaduto. Avrebbe potuto battersi per poter tornare in Germania, suo paese d’origine, ma “sembra” che Anna non ha intenzione di rinunciare ad una seconda opportunità nella Grande Mela, dove tutto è iniziato.

Poi il futuro, che sembra già ben pianificato. C’è un libro, un podcast, l’arte sua grande passione e poi ottenere la cittadinanza americana. Dunque un ritorno e progetti in grande stile come dimostrano le foto di lei per le strade di New York: cappotto nero, foulard in testa e sandali a tacco alto.