Arabia Saudita: cittadino statunitense condannato a 16 anni per un tweet contro il governo

Un cittadino statunitense detenuto in Arabia Saudita è stato condannato a 16 anni di carcere per aver scritto dei tweet critici nei confronti del governo. Lo riporta la BBC, che lo ha appreso dal figlio.

Saad Ibrahim Almadi, che ha la doppia cittadinanza saudita e americana, era stato arrestato a novembre dello scorso anno al suo arrivo a Riad dalla Florida, in un viaggio per vedere la sua famiglia. Il figlio ha parlato solo oggi pubblicamente della vicenda perché, a suo dire, le autorità Usa gli avevano consigliato di mantenere la vicenda riservata.

Secondo il figlio, Saad Ibrahim Almadi - 72 anni - è detenuto in condizioni che corrispondono alla tortura dal momento del suo arresto da parte delle autorità saudite. Il tribunale che l'ha condannato lo ha ritenuto colpevole di tentativo di destabilizzazione dell'ordine costituito e di finanziamento al terrorismo.

L'unica prova esibita, secondo la BBC, corrisponderebbe a 14 tweet. Tra questi ce ne sono alcuni che includono critiche rispetto alla demolizione della parte antica della Mecca o di Gedda, oltre che tweet di preoccupazione per la povertà nel regno saudita. C'è anche un tweet in cui si fa riferimento al barbaro assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. L'uomo sarebbe anche stato trovato colpevole di non aver denunciato il terrorismo perché non avrebbe segnalato altri tweet postati su un account diverso dal suo.