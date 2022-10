L'Arabia Saudita ospiterà i giochi invernali asiatici del 2029

L'Arabia Saudita ha vinto la gara per ospitare i Giochi invernali asiatici del 2029. Si terranno in una località di montagna in via di progettazione nel Golfo Arabo, è il progetto Neom, e costerà allo stato 500 miliardi di dollari.

Offrirà sci all'aperto, un lago artificiale d'acqua dolce e una riserva naturale, secondo il sito web del progetto .

"Con il supporto illimitato della leadership saudita e di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario al settore sportivo siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo vinto la gara per ospitare Awg Trojena2029 come il primo Paese dell'Asia occidentale", ha affermato il ministro dello Sport, il principe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal ha detto su Twitter (vedi sotto).



Neom è il progetto più ambizioso del principe ereditario Mohammed bin Salman nell'ambito del piano di sviluppo Vision 2030 del regno per ridurre la dipendenza dal petrolio e trasformare l'economia, anche sviluppando lo sport. L'ente turistico della zona vanta lo slogan: “I turisti a Neom potranno fare snorkeling e sciare lo stesso giorno”.



Si tratta di uno sviluppo high-tech di 26.500 km quadrati (10.230 miglia quadrate) sul Mar Rosso Rosso. Un paradosso climatico che difficilmente potrà essere a impatto zero come promettono gli organizzatori. Tutta la penisola arabica è una delle zone desertiche più grandi e aride del mondo.

Il 3 marzo 2022, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva lanciato il progetto Trojena, la prima grande destinazione per lo sci all'aperto nella zona. Situato nella catena montuosa più alta dell'Arabia Saudita, a circa 50 chilometri (31 miglia) dalla costa del Golfo di Aqaba, con altitudini comprese tra 1.500 e 2.600 metri (4.900–8.500 piedi). Il sito è più fresco rispetto al resto del territorio di Neom, ma le nevicate non sono frequenti. La neve sarà perlopiù artificiale.

Precedentemente i giochi invernali asiatici si sono tenuti dal 1986 in Giappone, in Cina, in Corea del Sud e in Kazakistan.