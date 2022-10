Arrestato a Milano Craig Auringer, il truffatore capace di manipolare il mercato azionario Usa

Ricercato internazionale per una maxi-truffa sul mercato azionario, Craig Auringer, 52 anni, è stato arrestato a Milano su mandato di cattura della Procura di New York. L'uomo, cittadino canadese residente in Inghilterra, stava passeggiando in via Manzoni, nel centro città, dove alloggiava in un hotel. Ai poliziotti che lo hanno fermato ha consegnato i documenti. Auringer, ricercato per truffa, si trova ora nel carcere di San Vittore in attesa dell'estradizione. L'uomo è ritenuto al centro di una manipolazione del mercato azionario e societario Usa che ha generato, secondo l'accusa, oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti.

Craig Auringer era stato iscritto il 14 aprile scorso nella lista dei ricercati da parte del procuratore del distretto Sud di New York Damian Williams e dal vicedirettore dell'ufficio newyorkese dell'FBI Michael J. Driscoll. Il truffatore era coinvolto assieme ad altre 15 persone residenti tra Canada, Regno Unito, Bulgaria, Spagna, Monaco, Turchia e Bahamas in un'operazione di “Pump-and-dump”. Attraverso nomi fittizi e di società di comodo, il gruppo riusciva ad attirare investimenti per operazioni ad alto rischio in tutto il mondo al fine di sottrarre il denaro degli investitori.