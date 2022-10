Arrestato il ladro seriale dalle unghie rosse. Il primo furto messo a segno col cartello: "Rapina"

Nella serata di ieri hanno avuto termine le indagini poste in essere dai militari del Comando Provinciale di Monza di un pregiudicato seregnese 41enne, resosi responsabile di una escalation di rapine perpetrate nelle province di Monza e Brianza, Milano, Como, ai danni di una gioielleria, tre farmacie, due Hotel e un distributore di carburante nelle provincie di Monza, Milano e, in ultima battuta a Reggio Emilia dove l'indagato, attraverso lo stesso modus operandi delle precedenti rapine, aveva colpito l'ennesima farmacia, facendosi consegnare l'incasso della giornata.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Desio e Seregno e coordinate dalla Procura di Monza, avevano permesso di risalire al seregnese e per il quale la stessa Procura aveva emesso un decreto di fermo. Le immagini degli impianti di videosorveglianza in pratica cristallizzavano il seregnese nell'autore delle ben sette rapine messe a segno in varie province lombarde. Dalle testimonianze emergeva anche che l'uomo consumava le rapine introducendosi all'interno degli esercizi commerciali, nel primo caso mostrando un foglio con la scritta "rapina".

Ulteriori dettagli che hanno consentito di identificare il 41enne erano anche la moltitudine di vistosi tatuaggi e le unghie delle mani smaltate color rosso.