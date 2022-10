Aspettando 'Malinconico'. Massimiliano Gallo interpreta l'avvocato nato dalla penna di De Silva

“In questo momento in cui la vita virtuale, ingannevole, sostituisce quella reale; in cui le persone attraverso i social raccontano ciò che vogliono, mostrano vite che in realtà non vivono, una figura come Vincenzo Malinconico rappresenta una boccata di verità, di autenticità”.

La voce di Massimiliano Gallo ha un calore particolare quando parla dell’avvocato nato dalla penna dello scrittore salernitano Diego De Silva, a cui dà il volto e un po’ d’anima, nella nuova fiction Rai "Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso", in onda da giovedì 20 ottobre per quattro settimane in prima serata su Rai1.

“Sono legatissimo a Malinconico -racconta l’attore napoletano- ho scavato a fondo per entrare in questo personaggio all’apparenza semplice, che in realtà ha una serie di stratificazioni, di chiaroscuri, di complessità. Rimugina sempre su se stesso, è un contorto, ma anche un emotivo, un sentimentale”.

Malinconico è l’ultima sfida che Massimiliano Gallo porta in tv dopo vari personaggi di successo in altre serie, tra cui il commissario Luigi Palma ne ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ e Pietro De Ruggeri in ‘Imma Tataranni-Sostituto procuratore’.

“Oggi si producono molte più serie che film e i prodotti sono di qualità”, ci tiene a sottolineare. Non ho mai considerato la fiction come una ‘sorella minore’ del cinema o del teatro, anzi. Ho sempre creduto nel percorso completo di un attore. È la qualità di un interprete che racconta una storia e oggi nella fiction si può sperimentare di più e raccontare di più, come dimostra Malinconico”.