Luis Fernando Ruggieri, il dipendente ucciso, "non doveva essere alle casse"

Durante il lockdown aveva sfruttato il tempo libero per rimettersi sui libri e concludere il suo percorso di studi iniziato da ragazzo alla facoltà di Ingegneria informatica per virare su Scienze biologiche. "Per non sprecare il tempo in attesa di un lavoro nel periodo del lockdown - scriveva ai suoi contatti - ho ricominciato a studiare. Per interesse privato, in futuro vedremo".

Oggi alle 12 tutti i negozi Carrefour d'Italia hanno osservato un minuto di silenzio in memoria Luis Fernando Ruggieri.

La sindaca di Assago Lara Carano ha indetto il lutto cittadino. "Siamo tutti profondamente addolorati per quanto successo e tutta l'amministrazione comunale è vicina alla famiglia della persona uccisa e ai feriti. Oggi è giornata di lutto cittadino e qui sono tutti sconvolti per quanto successo", ha detto.

Ad Assago oggi bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio, osservato a mezzogiorno e alle 17. "È un posto che è sempre stato tranquillo - aggiunge la prima cittadina - quanto avvenuto è una cosa assurda. La follia delle persone è imprevedibile". "So che l'aggressore, che è di Milano, era seguito da personale sanitario e non so cosa sia successo - prosegue - Non sono competente in materia e non posso entrare nel merito, ma spiace che questa persona non sia stata seguita nel modo giusto, perché è accaduta una cosa che non doveva succedere".