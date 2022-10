"Astolfo", un film sull'amore che fa stare bene, presentato nella sala del Policlinico Gemelli

Per il sesto anno consecutivo, la sala MediCinema al Policlinico Gemelli è una delle sedi dislocate della Festa del Cinema di Roma: i pazienti ricoverati oggi hanno potuto vedere il nuovo film di Gianni Di Gregorio, “Astolfo”, e incontrarne gli attori tra cui, oltre allo stesso Di Gregorio, figurano Stefania Sandrelli e Mauro Lamantia.

Le anteprime presentate al Policlinico, di cui la seconda sarà venerdì prossimo: “La Stranezza”, di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, sono rivolte ai degenti e ai loro accompagnatori, volendo sottolineare come l’utilizzo della visione filmica possa essere uno strumento di cura nella medicina complementare. Poter andare al cinema, anche in ospedale, può produrre, infatti, un positivo beneficio nella riduzione di ansia e stress nei pazienti, migliorandone lo stato psico-fisico generale. La visione collettiva in sala, inoltre, può assumere una valenza terapeutica complementare in grado di influenzare il vissuto della malattia e fungere da supporto per le cure riabilitative tradizionali.

Il film presentato oggi, “Astolfo”, è una commedia in cui ad esser protagonisti sono i sentimenti, l'amore su tutti.

È la storia di Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente e che viene sfrattato dal proprio appartamento. L'uomo trova alloggio nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Astolfo lì impara a vivere la vita della provincia; si arrangia; si azzuffa con il sindaco; ritrova un vecchio amico; prende in casa con sé un paio di scapestrati come lui e poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l'inizio di una nuova vita, più bella e più vera.

“Astolfo” è un storia che affronta, tra gli altri, un tema caro al regista: quello della terza età. Quel terzo tempo della vita che Di Gregorio interpreta come un tempo ancora tutto da vivere. Nel caso del film, attraverso un amore inaspettato e delicato, fatto di lunghe chiacchierate, di piccoli viaggi, di film in bianco e nero e piccoli, grandi gesti.

I due personaggi, interpretati da Stefania Sandrelli e Gianni Di Gregorio raccontano perfettamente un sentimento che arriva puro come quello di due adolescenti ma, allo stesso tempo, vissuto con la serenità di chi ne sa pesare il valore.