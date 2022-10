Samantha Cristoforetti: "Aver volato due volte è un privilegio. La Stazione spaziale mi mancherà"

La Stazione spaziale "mi mancherà": è appena rientrata - lo scorso 14 ottobre - da quasi sei mesi nello spazio, e già non vede l'ora di tornarci.

L'emozione ed il racconto dell'affiatamento con la squadra in orbita a bordo della stazione Iss, così Samantha Cristoforetti alla conferenza stampa al Centro per l'addestramento degli astronauti dell'Esa a Colonia, dove esordisce: "Grazie a tutti per avermi dato l'opportunità di avere volato due volte, è stato un privilegio".

Esa astrosamantha conferenza stampa Esa

In orbita "Un clima molto bello"

A bordo della stazione spaziale - racconta Astrosamantha - c'è un clima molto bello, di affiatamento, di legami forti in un gruppo che lavora insieme per gli stessi obiettivi" e mettendo "davanti le cose che uniscono, e da parte quello che è conflittuale". Così l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea, appena rientrata dalla sua seconda missione sulla stazione spaziale internazionale Minerva: "La stazione spaziale mi manca e mancherà, ho passato un anno lì in quasi in due missioni", spiega, aggiungendo che lì "si può vivere in modo che sulla Terra non è possibile: l'assenza di peso".



Quel tempo passato nello spazio profondo, fuori dall'astronave

"Sono rimasta concentrata sul lavoro nelle quasi 7 ore fuori" ma poi ci sono stati "20 minuti" per "godersi il fatto di essere lì fuori", continua Samantha Cristoforetti, "dal punto di vista fisico la tuta russa è molto rigida, ed era faticoso lavorarci dentro. Inoltre è di taglia unica, ed io sono al limite basso dell'altezza", quindi "è stata una grande sfida fisica".



"E' stata un'esperienza intensa e sfidante da tanti punti di vista"

L'ultima missione di Astrosamantha

Samantha Cristoforetti è rientrata sulla Terra insieme agli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, ponendo così fine alla sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, denominata Minerva, durata quasi sei mesi, vivendo e lavorando in orbita come membri dell'Expedition 67 della ISS. L'astronauta dell'Esa e gli altri membri dell'equipaggio, noto come Crew-4, sono tornati a bordo del veicolo spaziale Crew Dragon Freedom, che si è sganciato autonomamente dalla Stazione il 14 ottobre scorso.