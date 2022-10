AstroSamantha, partenza rinviata a domani per maltempo

Nuovo rinvio per il rientro a Terra di Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi dell'equipaggio Crew4. Lo ha annunciato la Nasa, dicendo che oggi non ci sono le condizioni meteorologiche per poter dare il via alla partenza della navetta Crew Dragon Freedom. Le condizioni meteorologiche nell'area dell'oceano Atlantico al largo della Florida indicano infatti forti venti e sono tali da imporre uno slittamento.

Gli astronauti della Crew 4, AstroSamantha e gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, sono ormai pronti per il viaggio di rientro.

"Ci stiamo preparando per la partenza e l'ammaraggio!", aveva twittato l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, poco prima che venisse annunciato il ritardo. "Ecco, è stata la mia ultima notte in assenza di peso, la prossima volta che andrò a dormire sarà in un letto. Agrodolce!".