Bufera su Mrs. Crimea, Olga Valeeva, per aver cantato una canzone nazionalista ucraina

L'attuale detentrice del titolo "Mrs. Crimea", Olga Valeeva, ha cantato una canzone considerata "nazionalista ucraina" in Russia, "Chervona Kalina" (Viburno rosso), in un video su Instagram che ha scatenato un putiferio.

Valeeva è la vincitrice del concorso di bellezza della Crimea di quest'anno.

Gli attacchi sui social media nei suoi confronti erano iniziati non appena ha ricevuto il titolo: gli utenti hanno criticato la donna per l'aspetto definito "non naturale". Ma ora il numero di odiatori di Valeeva è aumentato, poiché "Chervona Kalina" è considerata una canzone di battaglia dei nazionalisti ucraini, inno non ufficiale dei membri del battaglione Azov.

Nel video la donna canta: "E raccoglieremo quel grano primaverile, e noi siamo la nostra gloriosa Ucraina, Ehi, ehi, rallegriamoci!"