Colla e salsa: attivisti per il clima all'attacco della Ragazza con l'orecchino di Perla di Vermeer

“Shame on you”, “Vergognatevi”, dice una donna. L'uomo prosegue: “Questo dipinto è protetto da un vetro. Non gli è successo nulla. Il futuro dei bambini è compromesso”. “Stai zitto”, urlano altri, impedendogli di continuare il suo discorso.

Dopo aver mostrato la maglietta con la scritta Just Stop Oil, uno dei manifestanti per l'ambiente chiede al pubblico presente: “Come vi sentite quando qualcosa di bello viene distrutto? E' lo stesso sentimento che si prova a vedere il Pianeta distrutto davanti ai nostri occhi”.

Tre attivisti per il clima di Just Stop Oil sono stati arrestati al museo Mauritshuis de L'Aja dopo aver tentato di imbrattare il celebre dipinto di Johannes Vermeer, 'La ragazza con l'orecchino di perla', altro nome de La ragazza col turbante"

"Le condizioni del dipinto sono state esaminate dai nostri restauratori. Fortunatamente, il capolavoro dietro il vetro non è stato danneggiato", ha affermato il museo, mentre la polizia ha dato notizia dell'arresto di tre persone coinvolte nel blitz per “violenza pubblica contro la proprietà”.

Questa non è che l'ultima delle azioni di protesta che da giorni gli attivisti di Just Stop Oil mettono a segno. In precedenza, quattro manifestanti si sono "incollati" - bloccando il traffico - sul celebre incrocio di Abbey Road a Londra, reso famoso dai Beatles; altri hanno lanciato salsa di pomodoro sul dipinto Girasoli di Van Gogh alla National Gallery e scalato il Queen Elizabeth II Bridge, causando disagi alla circolazione. Hanno lanciato una torta sul volto della statua di cera di Re Carlo III al Museo londinese di Madame Tussauds e, sempre a Londra, due ragazze del movimento hanno imbrattato di vernice arancione le vetrine del negozio Ferrari per poi dichiarare di averlo fatto per tutte le persone che nel mondo stanno soffrendo e morendo per i danni causati dal cambiamento climatico.

In Germania, attivisti di Last Generation hanno imbrattato un olio di Monet al Museo Barberini di Potsdam, lanciandogli contro purè di patate. Il gruppo ha postato su Twitter il video dell’attacco all'opera “Il Pagliaio”, tra i capolavori dell’impressionista francese, invitando i politici ad adottare misure efficaci per limitare il cambiamento climatico.