Gli auguri dal suo paese: e Benigni chiama il sindaco per ringraziare

"Ho il dovere, ma anche il piacere, di riportare per il mio tramite il ringraziamento di Roberto Benigni a tutti i cittadini castiglionesi". Lo ha riferito il sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo) Mario Agnelli sui suoi canali social per estendere le parole di ringraziamento dopo gli auguri fatti online all'attore e regista per il suo 70esimo compleanno dal suo paese natale: Benigni è nato a Manciano La Misericordia, frazione del comune della Valdichiana aretina.



"Tra l'incredulità e lo stupore, nella giornata di ieri - scrive il sindaco -, ho ricevuto la telefonata di Roberto Benigni che aveva appreso degli auguri che gli avevo rivolto via social giovedì scorso con il mio invito aperto a ritornare nella città dove è nato. Non mi era mai capitato di parlarci al telefono e devo dire che aver sentito con le mie orecchie le belle parole che ha pronunciato su Castiglion Fiorentino, mi hanno rincuorato molto, poiché adoro sentirne parlare bene da chiunque lo visita, figurarsi da chi ci è nato e si è poi trasferito".



"Ho sempre ritenuto innaturale dimenticarsi del luogo dove sei nato quando ho sentito parlare da Roberto della Misericordia e di Pergognano o della dignità dei laboriosi contadini delle nostre campagne, ho capito che nemmeno lui si è dimenticato di Castiglion Fiorentino, pur avendolo lasciato a soli 6 anni... perché qui la vita è bella".