Austria, prime proiezioni: Van der Bellen resta presidente

Alexander Van der Bellen sarà con tutta probabilità rieletto presidente dell'Austria al primo turno. Secondo le proiezioni della televisione pubblica Orf l'esponente dei liberali avrebbe ottenuto il 54,6% delle preferenze mentre il suo rivale più vicino, il candidato dell'estrema destra Walter Rosenkranz, si attesterebbe attorno al 19%. La vittoria, peraltro scontata in base ai sondaggi, sarebbe quasi certa dato che l'intervallo di errore indicato dalla rete austriaca è del 2,1%, ben inferiore quindi al margine di cui dispone Van der Bellen.

Alle urne erano chiamati circa 6,3 milioni di austriaci. Il rinnovo del suo mandato presidenziale era dato per certo, visto che i partiti Popolare e Socialdemocratico hanno rinunciato a presentare loro candidati. L'unica incertezza era se sarebbe stato confermato già al primo turno. I seggi in Austria si sono aperti alle 7 e chiusi alle 17.

Van der Bellen è stato eletto per la prima volta nel 2016, iniziando il suo mandato l'anno successivo. Gli ultimi sondaggi gli assegnavano il 58% dei voti, una percentuale con un margine molto ampio rispetto all'unico sfidante in lizza, Walter Rosenkranz, esponente della formazione di estrema destra Fpoe accreditato del 16% dei voti.

Speranze pressoché nulle invece per gli altri candidati, tutti sotto al 10%. Van der Bellen, che faceva parte del partito dei Verdi ma ora è un indipendente, ha il sostegno della maggior parte dei partiti politici austriaci, inclusi ÖVP e Verdi, la coalizione al governo austriaca e i movimenti di opposizione SPÖ e NEOS. "Per una volta, non ho paura di niente", ha detto il presidente uscente in una recente intervista televisiva. "Ma sarei felice di raccogliere la maggioranza intorno a me già il 9 ottobre".