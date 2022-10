Auto elettriche, l'Italia meglio della media Ue: 21 colonnine di ricarica ogni 100 automobili

Non si può dire che l’attenzione dell’Italia ai temi della sostenibilità ambientale sia scarsa. Sono sempre maggiori, infatti, le conferme di un mutato approccio ad ambiti che vedono sempre più coinvolti i nostri stili di vita. E questo anche al di là dei risultati attesi o di tangibili cambiamenti. In altre parole, è “cambiato il vento”, in sostanza.

L’ultima dimostrazione arriva oggi: ogni 100 automobilisti di auto completamente elettriche, l'Italia mette a disposizione circa 21 punti di ricarica, al di sopra della media europea (13) e molti di più di quelli offerti da Germania (10), Francia (12) e Spagna (19). Fanno meglio, tra le grandi, solo Belgio (24) e Paesi Bassi (35). Lo scrive nella consueta rilevazione trimestrale Motus-E, associazione che raggruppa tutti gli stakeholders (portatori di interessi, ndr) della mobilità elettrica.

Al 30 settembre 2022, in Italia, risultano installati 32.776 punti di ricarica (le cosiddette “colonnine”), divisi tra 16.700 infrastrutture (siano esse stazioni o colonnine) e 13.225 location accessibili al pubblico. Negli ultimi tre mesi si osserva un aumento di 2.072 punti di ricarica, 1.026 infrastrutture e 815 nuove location. Rispetto a settembre 2021, invece, i punti di ricarica hanno registrato una crescita di 7.982 unità.

Le criticità

Come si diceva all’inizio, che l’approccio sia cambiato è fuori discussione. Bisogna però vedere se a questo corrispondano cambiamenti effettivi. “Or incomincian le dolenti note”: nonostante i numeri positivi, il 12% delle infrastrutture installate risulta attualmente non utilizzabile dagli utenti finali, in quanto non è stato finora possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia o per motivi di autorizzazioni. Quasi la metà, ovvero il 45% degli oltre 2000 punti di ricarica installati in questo trimestre sono punti di ricarica ad alta potenza. Circa il 57% dei punti di ricarica è distribuito nel Nord Italia, il 23% nel Centro e solo il 20% nel Sud e nelle Isole.