Avvio incerto per le borse europee condizionate dai tassi Usa

Il tema principale che muove le borse resta la politica sui tassi delle banche centrali, soprattutto quella statunitense, per combattere l’inflazione. Così ieri le posizioni espresse da alcuni esponenti della Fed, favorevoli a un nuovo aumento a novembre, hanno fatto scattare le vendite a Wall Street ieri e in Asia stamane. Le borse europee rimangono incerte. Milano è piatta (-0,07%) come Londra e Parigi, mentre Francoforte cede lo 0,26%, dopo il calo della produzione industriale ad agosto oltre le previsioni.

La prospettiva del rialzo dei tassi fa salire i rendimenti dei titoli di stato. Il nostro Btp decennale è al 4,55%, mentre lo spread con i Bund tedeschi resta sostanzialmente stabile a 241 punti base.

Buone notizie sul versante delle materie prime. Il prezzo del petrolio sembra aver fermato la sua crescita dopo la decisione del taglio della produzione deciso dall’Opec+. Il Brent del Mare del Nord resta poco sotto i valori di ieri a 94,73 dollari al barile, segnando però un progresso del 10% in una settimana. Scende invece a 166 euro al megawattora il gas naturale che da un venerdì all’altro registra un -14,72%.