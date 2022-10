Ballerini vince in volata la Coppa Bernocchi 2022

C'è la firma dell’atleta comasco sull'edizione numero 103 del trofeo. Sul traguardo di Legnano, il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team realizza in volata il suo secondo successo stagionale piazzandosi davanti al neozeolandese Corbin Strong e agli italiani Stefano Oldani e Matteo Trentin.

"Siamo arrivati tutti compatti e con la volata sono riuscito a ripagare il lavoro dei ragazzi", è il commento a caldo del vincitore, che ha ringraziato i compagni per il successo, il 47esimo stagionale per la squadra.

La gara, 190 chilometri con partenza e arrivo a Legnano, è partita subito forte con la fuga di un quartetto composto da Giulio Masotto, della TeamCorratec, il francese Alan Jousseaume (TotalEnergies) e agli spagnoli Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA) eFrancisco Muñoz (EOLO-Kometa) alla sua prima apparizione tra i pro. Il quartetto è stato raggiunto negli ultimi giri del circuito della Valle Olona, dopo che era arrivato ad accumulare fino a sei minuti di vantaggio.

A una cinquantina di chilometri dal traguardo il forcing della squadra di Ballerini anima la corsa. Annullata la fuga iniziale si scatena la bagarre, con diversi tentativi di strappo e una andatura in aumento verso lo sprint finale. All'ultima curva l'errore di diversi atleti e, subito dopo, la volata in cui si impone il 28enne di Cantù, che riscatta così in parte una stagione con tanti problemi. Per Ballerini, assente al recente Mondiale in Australia, si tratta della decima vittoria in carriera. Una bella soddisfazione nella sua Lombardia. Con la Tre Valli Varesine, domani si chiude il trittico lombardo. In calendario, giovedì, il Gran Piemonte e sabato il Giro di Lombardia: 253 chilometri da Bergamo a Como per l'ultimo Monumento dell'anno