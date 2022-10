Banca d'Italia: la crisi climatica peserà su Pil

In uno studio, gli analisti sottolineano come un incremento di 1,5°C "potrebbe condurre ad avere nel 2.100 un livello di Pil pro capite tra il 2,8% e il 9,5% inferiore rispetto allo scenario con temperature stabili".

La ricerca è composta di vari studi in cui, tra l’altro, si misura l'impatto delle variazioni climatiche sulle attività economiche ed umane e si suggerisce che appropriate politiche locali e nazionali possono limitare tali effetti negativi.

Il riscaldamento è globale, le conseguenze sono locali

Mentre la localizzazione delle fonti emissive non ha rilevanza sul riscaldamento globale, le previsioni dei climatologi indicano invece che i cambiamenti climatici saranno estremamente eterogenei nelle diverse regioni del pianeta.

Ad esempio, per quanto riguarda l’impatto sulla mortalità umana, si prefigura una sostanziale differenza tra nord e sud del pianeta: in uno scenario estremo il riscaldamento globale porterebbe a salvare circa 230 vite all’anno in Norvegia, e a causare 160 morti in più in Ghana (entrambe ogni 100.000 abitanti).

Le conseguenze in agricoltura

Un’analisi econometrica su mais, grano duro e uva da vino rivela che nel caso italiano gli effetti negativi sulla resa di queste colture si manifestano quando la temperatura sale oltre i 29°C circa per i cereali e oltre i 32°C nel caso dei vitigni. L’agricoltura è inoltre esposta a eventi estremi come le grandinate, ma sono pochi gli agricoltori italiani assicurati contro questo tipo di rischio, nonostante la presenza di sussidi statali.