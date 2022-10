Barchino si ribalta vicino a Lampione, in 72 soccorsi dalla Guardia di Finanza. Dispersa una neonata

Un barchino di sei metri si è ribaltato vicino all'isolotto di Lampione, mentre la motovedetta G128 della Guardia di Finanza, partita da Lampedusa, era in avvicinamento all'imbarcazione. Pare che il naufragio sia avvenuto poiché, alla vista dell'unità di soccorso delle Fiamme Gialle, tutti i migranti si sarebbero spostati su un lato della barca, proprio mentre la motovedetta si apprestava a effettuare il soccorso. Settantadue migranti, finiti in acqua, sono stati messi in salvo dai soccorritori (39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali). Una coppia, una volta sull'unità di soccorso, ha riferito che la figlia di due settimane che viaggiava con loro era scomparsa fra le acque. Sono in corso le ricerche. Il natante, partito da Sfax (Tunisia), è completamente affondato.

A Taranto sbarcati i quasi 300 migranti soccorsi da "Geo Barents"

Intanto, sono terminate nel porto di Taranto le operazioni di sbarco dalla nave di Medici senza frontiere “Geo Barents” che trasportava 293 migranti, salvati nei giorni scorsi in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Tra loro ci sono 150 minori, di cui 130 non accompagnati. Hanno tra i 13 e i 17 anni. Sono invece 20 i bambini e i ragazzi che hanno affrontato il mare con le loro famiglie. La maggior parte delle persone soccorse sono di nazionalità gambiana, egiziana e libica. L'accoglienza e l'assistenza sono stati gestiti dalla Prefettura insieme al 118, alla Croce Rossa, al Comune di Taranto e alla Protezione Civile. Dopo una permanenza all'hotspot, i migranti raggiungeranno da Taranto altre località.