Bce, Lagarde: "L'eurozona non è in recessione e la disoccupazione è ai minimi"

L'eurozona non è in recessione e lo strumento migliore per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi. È quanto ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un meeting a Washington. Per Lagarde è importante che la politica di bilancio si focalizzi sugli aiuti ai più poveri. L'aumento dei tassi, ha proseguito, resta lo strumento migliore per ancorare le aspettative di inflazione e alla Bce continueremo fino a quando raggiungeremo l'obiettivo del 2% di inflazione nel medio termine.

Queste le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenuta a Washington al meeting annuale dell'Institute of International Finance (Iif), in risposta a una domanda sulla percezione negativa che si ha negli Usa della situazione in Europa: "In Europa ci sono molte difficoltà, ma ci sono anche delle buone notizie. In primo luogo l'economia dell'area euro non è in recessione e anche negli ultimi due trimestri ha prodotto numeri positivi di crescita, sebbene in chiaro rallentamento, mentre negli Usa si è avuta una contrazione. Inoltre il tasso di disoccupazione è ai minimi e il tasso di partecipazione al lavoro è tornato ai livelli pre-covid". Lagarde ha spiegato che certamente non avere un'unione fiscale, un'unione dei mercati e un'unione bancaria completa non è un aiuto, ma "questo non ci impedisce di fare quello che dobbiamo fare, ovvero impegnarci per rispettare il nostro mandato di stabilità dei prezzi".

Il dibattito sul “quantitative tightening” proseguirà

La Bce ha iniziato a discutere del “quantitative tightening”, ossia del ritiro degli acquisti di bond che condurrà alla riduzione del portafoglio di titoli della banca centrale. Attualmente la Bce, pur in assenza di “nuovi” acquisti, prevede di continuare a reinvestire i bond che ha in portafoglio - mantenendo quindi invariato il proprio portafoglio - fino a tutto il 2024. Una posizione che diversi governatori stanno attaccando, di fronte all'inflazione ormai prossima al 10%.

Serve cooperazione fra banche centrali per valutare impatto misure

"Serve maggiore cooperazione fra noi banchieri centrali per capire quali possano essere i contraccolpi e le conseguenze delle decisioni di politica monetaria perché i mercati sono molto integrati" e le decisioni prese in un'area hanno impatto anche su altre. Se la Bce ha portato i tassi nell'eurozona all'1,25%, negli Usa la Fed li ha già alzati nella forbice compresa fra il 3,3 e il 3,25 e ha segnalato la propria intenzione di procedere con decisione sulla strada dei rialzi per frenare l'inflazione a costo di provocare un deciso rallentamento dell'economia. A fronte delle molte minacce che il mondo si trova a dover fronteggiare, dall'invasione dell'Ucraina alla crisi energetica, Lagarde ha inoltre sottolineato anche l'importanza di una stretta cooperazione fra politica monetaria e politica fiscale che deve fornire aiuto, con misure temporanee e mirate, alle parti più vulnerabili.