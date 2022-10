Rialzo dei tassi di interesse, l'economista ex Bce spiega perchè impattano sulla vita delle persone

La Banca Centrale Europea, attraverso l’annuncio della sua presidente Christine Lagarde, ha deciso di alzare i tassi di interesse di 75 punti base. Succede per la terza volta consecutiva, in controtendenza rispetto all’orientamento accomodante della politica monetaria.

Abbiamo chiesto a Pasquale Zaccarella, economista e consulente privato di finanza e studi macroeconomici, di spiegarci in che modo questa decisione impatta sulla vita di imprese e famiglie. Zaccarella è stato ispettore della Banca Centrale Europea ed esperto in materia di macroeconomia e stabilità finanziaria presso la stessa BCE. In passato è stato anche analista del portafoglio di politica monetaria presso la Banca d’Italia. Qui risponde e commenta a titolo personale.

Dottor Zaccarella, spieghiamo questo primo punto: cosa significa in pratica l'aumento dei tassi di interesse di 75 punti base?

Significa che da oggi le banche private nell’area euro dovranno corrispondere un tasso pari al 2% quando assumono prestiti dalla BCE. Ovvero, le banche da oggi pagano lo 0,75% in più rispetto a ieri; fino a ieri invece il tasso era fissato all'1,25%. Questo tasso, fissato da oggi al 2%, è il più importante dei tre tassi della BCE ed è il cosiddetto tasso di rifinanziamento principale. La decisione è in linea con le aspettative del mercato.

La situazione in cui ci troviamo adesso, di grave aumento dei prezzi e di instabilità geopolitica, richiede una decisione del genere?

Le Banche centrali devono agire con indipendenza dai governi e questo va sottolineato. Lo strumento principe per frenare l’inflazione è attualmente soltanto uno: il rialzo dei tassi. Se si vuole un “carrello della spesa” meno costoso, si deve agire aumentando i tassi di interesse, con buona pace di qualche critico. Negli ultimi giorni diversi economisti hanno criticato tale scelta. Nessuno di questi economisti ha guidato una banca centrale durante un periodo di turbolenza come quello attuale. La critica rivolta è che la situazione attuale non rendeva necessaria questa scelta e che la BCE avrebbe dovuto “temporeggiare” per rendere più facile la vita ai governi e ai bilanci pubblici. Tuttavia, la storia contemporanea e le regole europee ci ricordano che una politica monetaria è efficace solo e soltanto se la Banca centrale agisce in maniera indipendente. La BCE ha fatto già molto e anche in questa occasione ha saputo comunicare questa scelta storica al mercato in maniera esemplare e sta attuando una politica di rialzo dei tassi graduale.

In che modo, più concretamente, l’aumento del costo del denaro si ripercuote sui consumi e sugli stipendi delle persone? Spieghiamolo per i non addetti ai lavori…

Chi vuole acquistare casa, ad esempio, dovrà sborsare più interessi. Il nuovo smartphone, se decido di acquistarlo a rate, potrebbe costarmi di più! Purtroppo, ci sono effetti collaterali. Del resto, tutte le cure comportano effetti collaterali. Tuttavia, si spera che la misura di rialzo dei tassi contrasti l’inflazione; ovvero il pane, la pasta, la benzina e le bollette smettano di aumentare e il “carrello della spesa” diventi più accessibile a lavoratori e famiglie.

L'inflazione, spiega la Bce, continua a essere di gran lunga troppo elevata e si manterrà su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Non c’è nulla che, almeno nel medio periodo, potrebbe invertire la tendenza, al di là di queste misure macroeconomiche?

Si, servono materie prime e riforme strutturali. Con la guerra in Ucraina, il prezzo del grano ha raggiunti picchi inimmaginabili fino ad un anno fa. Per non parlare dell’energia e del gas. In tutto il mondo, c’è scarsità persino di microchip. Produzioni di cellulari, auto ed elettrodomestici vari hanno raggiunto prezzi assurdi. Un grande passo avanti è arrivato grazie al precedente governo italiano, che ha ottenuto gli acquisti comuni e il tetto europeo al prezzo del gas. Ora servono investimenti in infrastrutture energetiche, rinnovabili e serve digitalizzare la nostra economia. Soltanto così trasformeremo questa crisi in opportunità.