“Bella Ciao”: un manifesto internazionale per la libertà

Dall'Ucraina al Kurdinstan, a Hong Kong e ormai in Iran, i manifestanti di tutto il mondo si incontrano e uniscono nelle note e nelle parole di "Bella Ciao", il canto tradizionale italiano divenuto simbolo della libertà. Virale sta diventando il duo di ragazze iraniane che canta la versione in farsi di "Bella Ciao", per protestare contro l'hijab e la morte, per mano della polizia morale, della 22enne Mahsi Amini, caso che ha scatenato un'ondata di proteste in Iran. Il video è stato rilanciato su Twitter dalla giornalista della Cnn, Frida Ghitis.

" Questa canzone è molto famosa in Iran, e in tutto il mondo, perché è un simbolo contro l'oppressione", ha dice Masah, un'espatriata iraniana di 29 anni, durante un raduno di solidarietà a Roma.

"Bella Ciao" la ricordiamo nel canto delle donne combattenti curde in Turchia, in quello dei manifestanti dell'Umbrella Revolution, nel 2014 ad Hong Kong, mentre sfidano il governo cinese per chiedere più democrazia. La ritroviamo nella recente protesta delle cantanti e attrici francesi contro il regime di Teheran sui social e cantata dagli espatriati iraniani di Parigi che nei giorni scorsi hanno protestato per la morte della giovane Mahsa. Anche a Gerusalemme, l'anno scorso, gli oppositori del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu, soprannominato "Bibi Netanyahu", hanno cantato "Bibi Ciao" sull'aria della canzone, in segno di gioia nella prospettiva che chiudesse il suo mandato. Nel 2019, i manifestanti dell'opposizione in Iraq si riunivano al canto di "Blaya Chara", che significa "non uscita" in dialetto iracheno, con la stessa melodia di "Bella Ciao"." In Italia, "Bella Ciao" è un inno nazionale ufficioso che abbiamo ascoltato con emozione dai balconi durante il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus nel 2020.

Gli ucraini l'hanno intonata quest'anno di fronte alle forze russe. Un canto liberatorio e familiare risuona sul fronte di guerra. Lo aveva già fatto la cantante folk Khrystina Soloviy riadattando “Bella Ciao” in lingua ucraina. Intervistata dichiarò: “Questa canzone è universale, la dedico con parole nuove alle forze armate ucraine, ai nostri eroi e a tutti coloro che in questo momento stanno difendendo la mia terra”. Un messaggio che ha fatto breccia.