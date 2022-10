"Bentornato Presidente", standing ovation per Berlusconi che rivendica la paternità del centrodestra

"Do molto volentieri la parola" al senatore Silvio Berlusconi: "bentornato". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, ha dato la parola al leader di Fi per la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni. Una dichiarazione che si è conclusa con la standing ovation del centrodestra, con applausi anche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei ministri, a partire da Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Felice per il mio diciassettesimo nipotino

“Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza perché ho tante cose da dire e ho scritto tutto per non dimenticare nulla - esordisce Silvio Berlusconi nel suo intervento nell'Aula del Senato -. Innanzitutto vi dico che tre ore fa ho avuto il mio 17esimo nipotino”

Il papà del centrodestra

Altro elemento di felicità per Berlusconi è vedere la sua coalizione al governo: “È la coalizione a cui ho dato vita 28 anni fa e che ha scritto pagine fondamentali nella storia della Repubblica. Se oggi per la prima volta al governo del paese c’è un esponente che viene dalla storia della destra italiana questo è stato reso possibile da una coalizione nata 28 anni fa con me. Una coalizione che non si è mai divisa e che ha saputo governare insieme e stare insieme all’opposizione. Ha governato e governa nella maggioranza delle regioni italiane. Una coalizione che è stata ed è sempre artefice di grandi scelte di democrazia. Una sola cosa voglio rivendicare: i nostri governi hanno sempre avuto come stella polare la libertà. Non abbiamo mai approvato una norma o legge o un provvedimento che potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. E non siamo stati mai contro l'Occidente e la libertà. Il nuovo governo seguirà questa stessa strada e questi stessi principi. Da domani lavoreremo con lealtà, passione e spirito costruttivo per realizzare il nostro programma”.

I temi del governo

“Abbiamo ascoltato da Meloni parole condivisibili sulle gravi emergenze che siamo chiamati ad affrontare e questa volta senza l'ambientalismo ideologico della sinistra. Siamo consapevoli delle attese degli italiani e delle responsabilità che abbiamo nei loro confronti. Le imprese e le famiglie non possiamo lasciarle senza risposte. Siamo di fronte a nuove emergenze che sono forte motivo di allarme sociale. E poi dobbiamo eliminare la lentezza della burocrazia e l'inefficienza del sistema giudiziario, così come va ridotto il carico fiscale eccessivo per famiglie e imprese. Faremo una riforma della tassazione per un fisco più equo e leggero, senza disattendere i vincoli di bilancio che ci chiede l'Italia e l'Europa. Anche la riforma della giustizia è priorità irrinunciabile per mettere fine alla durata inaccettabile dei processi, che da noi durano 1120 giorni. Dobbiamo rientrare entro un anno, come la media europea. La riforma della giustizia inoltre non sarà contro la magistratura, ma per il diritto, la libertà, l'equità. Al centro di tutto dovrà esserci sempre la persona. Inoltre noi siamo per la tutela della vita: dal concepimento alla morte naturale, e siamo per la difesa della natalità e la valorizzazione della famiglia”.

Rapporti internazionali

“Questo è Momento particolarmente difficile per l'Italia e il mondo. Noi ribadiamo che le linee portanti della nostra politica estera sono la solidarietà con l'Occidente, che è un patrimonio comune della nazione. Io sono un uomo di pace. Nel 2002 ero riuscito a convincere Bush, Putin e i paesi della Nato a sottoscrivere il trattato di Pratica di Mare, accordo che poneva fine alla guerra fredda. Fu considerato da tutti un miracolo. Volevo recuperare la Russia all’Europa, per affrontare insieme con un occidente rafforzato dalla Russia l'incombente espansionismo cinese. Siamo tornati a prima del 2002 con la Russia isolata dall'Europa. Ma noi siamo fermamente con l’Occidente in difesa dell’Ucraina”.

Sostegno a Meloni

"Forza Italia lavorerà al suo fianco, presidente Meloni, per realizzare il programma. Da liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantici. Nel 1994, in questa stessa Aula, chiedendo al Senato la fiducia per il primo governo di centro-destra, io conclusi il mio intervento parlando della possibilità di sognare, ad occhi bene aperti un nostro futuro migliore, parlai della possibilità di costruire un'Italia più giusta, più generosa e più sollecita verso chi ha bisogno e verso chi soffre, parlai di un'Italia più moderna e più efficiente, di un'Italia più prospera e più serena, più ordinata e più sicura". "Queste le mie parole di allora, queste le mie parole di oggi. Al Presidente del Consiglio e al Governo i miei e i nostri più convinti e affettuosi auguri per tutti i prossimi cinque anni di lavoro". Così Silvio Berlusconi ha concluso il suo intervento al Senato.