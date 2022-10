Berlusconi "nuovo" senatore: dopo 9 anni il Cavaliere torna a Palazzo Madama

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Palazzo Madama per registrarsi come “nuovo” senatore. L' ex premier ha svolto la procedura a 'porte chiuse' nella Sala Caduti di Nassiriya, senza entrare in contatto con i cronisti presenti all'interno del palazzo. "Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha commentato il suo ingresso pubblicando una foto della sua registrazione. Il Cavaliere è stato poi accompagnato alla macchina dalla senatrice azzurra Licia Ronzulli.

Il leader di FI decadde nel 2013 dal mandato di parlamentare dopo la condanna in via definitiva per frode fiscale (in base a quanto previsto dalla Legge Severino). “Non ho alcuno spirito di rivalsa - ha dichiarato nei giorni scorsi in un'intervista - so di avere subìto dei torti, ma mi hanno ampiamente risarcito gli italiani con l'affetto e il consenso che non hanno mai smesso di dimostrarmi".