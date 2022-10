Berlusconi: "Ridicolo mettere in discussione il mio atlantismo", "non rinnego amicizia passata"

Tutto è stato interpretato "fuori contesto", ed è "ridicolo mettere in discussione il mio atlantismo", anche se "non rinnego i miei rapporti passati di amicizia con Vladimir Putin".

Smentita dal presidente di Forza Italia: l'ex premier Silvio Berlusconi - dopo le registrazioni audio pubblicate in esclusiva da LaPresse dove sembrava addossare la colpa della guerra in Ucraina a Kiev, e parlando di un suo riavvicinamento al presidente russo - e lo fa questa mattina, in una intervista rilasciata al Corriere della sera: Berlusconi afferma che la registrazione delle sue dichiarazioni fuori onda "è stata diffusa senza conoscere il senso globale delle mie parole, con il solo scopo di diffondere calunnie e disinformazione".