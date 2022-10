Berlusconi:"Auguri al nuovo Presidente del Senato ma in Forza Italia è emerso un forte disagio"

"Sono lieto per l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso". L'ex presidente del Consiglio, e nuovamente senatore, Silvio Berlusconi interviene così per chiarire un vivace scambio di battute, rilanciato dai social', avuto in Aula a Palazzo Madama nel corso della votazione per il presidente del Senato.

"Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese''.