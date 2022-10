Biden non incontrerà il principe Saudita Bin Salman al G20 di novembre

Il presidente americano Joe Biden non ha intenzione di incontrare il principe Saudita Mohammed Bin Salman a margine del G20 di Bali a novembre. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un'intervista alla Cnn.

Sullivan ha ribadito che il presidente americano "intende rivedere il rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita" dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio.

Biden è stato molto criticato in patria e all'estero per il suo incontro, lo scorso luglio, con il principe ereditario Bin Salman, considerato il mandante dell'omicidio del giornalista e attivista saudita Jamal Khashoggi.