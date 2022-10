Bielorussia: condanne fino a 25 anni per 12 attivisti

Dodici attivisti dell'opposizione in Bielorussia sono stati condannati a pene dai due anni e mezzo ai 25 anni di reclusione per accuse ritenute di chiara matrice politica e legate alle proteste antiregime del 2020: lo riporta l'ong per la difesa dei diritti umani Viasna, precisando che Nikolaj Avtukhovich, indicato dall'accusa come il leader del gruppo, è stato condannato a 25 anni in questo processo per diverse accuse, tra cui quella di "terrorismo".

Gli inquirenti accusano il gruppo di aver incendiato un'auto e la casa di un poliziotto nell'ottobre 2020 a Grodno, poi di aver fatto saltare in aria un'auto. Le accuse sono ritenute infondate. A nove imputati sono state inflitte condanne da 15 a 20 anni di reclusione. Tra loro, il sacerdote ortodosso Sergei Rezanovich, condannato a 16 anni. Un imputato è stato condannato a sei anni e un mese e un altro a due anni e mezzo di reclusione.

Secondo i dati dell'ong, in Bielorussia ci sono circa 1.340 prigionieri politici. Lukashenko, soprannominato “l'ultimo dittatore d'Europa” e accusato di gravi violazioni dei diritti umani, ha ufficialmente vinto le presidenziali bielorusse dell'agosto del 2020 con l'80% dei voti, ma il risultato è considerato da molti osservatori frutto di massicci brogli elettorali e nei mesi successivi in Bielorussia si sono registrate proteste di massa. Le manifestazioni pacifiche sono state represse dal regime di Lukashenko in maniera violenta e con ondate di arresti. Quasi tutti i dissidenti sono stati arrestati o costretti a lasciare il Paese.