Bollette, ad ottobre prezzo del gas +74%, ma il conguaglio arriverà a Novembre

E' il generale inverno delle bollette e arriva a passi felpati, ma - sembra - inesorabili. Per ora è un "aggiornamento provvisorio" (Arera) che si traduce intanto, in un acconto pesante sulle fatture del gas per famiglie ed imprese: in una nota, l'autority dell'energia rivede la componente del prezzo del gas (applicata ai clienti del mercato tutulato), che passa a 183,40 euro per megavattora.

Si tratta di "un'indicazione agli operatori, per quantificare la stima da applicare ai consumi del mese".

In soldoni le compagnie possono considerare sui consumi di Ottobre un acconto, in base al prezzo attuale della materia prima, con relativo conguaglio (su novembre) che potrà comportare una restituzione di quanto anticipato, oppure un ulteriore aumento, ricalcolando la differenza.