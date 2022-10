Bomba sporca: Mosca ha utilizzato una foto del 2010 di provenienza slovena per accusare Kiev

Il ministero degli Esteri russo ha utilizzato una foto proveniente dalla Slovenia e risalente al 2010 per supportare le sue accuse su Twitter della cosiddetta "bomba sporca" che l'Ucraina secondo loro starebbe preparando. E' quanto ha dichiarato il governo sloveno all'agenzia AFP. L'uso della foto "è stato fatto in modo sconsiderato e all'insaputa delle autorità slovene", ha affermato Dragan Barbutovski, consigliere dell'ufficio del primo ministro Robert Golob. In precedenza, il governo sloveno aveva emesso una serie di tweet in inglese denunciando che "la foto utilizzata dal ministero degli Esteri russo su Twitter" è "una foto dell'Agenzia slovena per i rifiuti radioattivi (ARAO)". Lunedì il ministero degli Esteri russo ha pubblicato, sempre in inglese su Twitter, il seguente messaggio: "Ministero della Difesa russo: secondo le informazioni a nostra disposizione, a due organizzazioni ucraine è stato ordinato di realizzare la @bombasporca".

E il testo del tweet era illustrato con foto che rappresentano in particolare una centrale nucleare, un sito di stoccaggio di scorie radioattive, reattori di ricerca scientifica e sacchetti di plastica contenenti uranio e plutonio usati. Sui sacchetti di plastica si legge la parola "radioaktivno", che in sloveno significa "radioattivo". "Una delle foto utilizzate nel tweet russo per riferirsi alle capacità della "bomba sporca" ucraina risale al 2010 ed è di proprietà dell’Agenzia slovena per i rifiuti radioattivi (Arao), ha spiegato il governo di Lubiana con un post su Twitter, e viene utilizzata come materiale esplicativo nelle presentazioni professionali e come mezzo per informare l’opinione pubblica in generale. La foto sarebbe stata pubblicata all’insaputa dell’Agenzia.