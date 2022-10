Bonassola abbraccia il "suo" don Giulio, il prete anticonformista che sfida la Chiesa

Si sono riuniti in alcune centinaia nella piazzetta antistante la chiesa di Santa Caterina, a Bonassola (La Spezia), per esprimere vicinanza a don Giulio Mignani, al “loro” don Giulio. Il parroco ligure, che ha fatto parlare di sé per alcune posizioni non proprio ortodosse rispetto al magistero e alla dottrina della Chiesa, ha subìto un provvedimento della sua diocesi, che lo sospende dalla celebrazione dei sacramenti. Un primo avvertimento, uno stop che probabilmente non resterà senza conseguenze. Ma che è bastato per far scattare la solidarietà della piccola comunità sulla costa di Levante, poco più a nord delle Cinque Terre.

Le idee di don Giulio, contestate dalla sua diocesi

“Don Giulio nuovo martire della Chiesa ucciso nella sua libertà”: questo grande striscione ha aperto la manifestazione a difesa del sacerdote anticonformista, che ora non potrà più dire messa ai tanti parrocchiani che gli hanno manifestato affetto e vicinanza. Dalle coppie arcobaleno all'eutanasia, dall'aborto alle adozioni per coppie omosessuali: il Vangelo di don Giulio parla un’altra lingua, a suo dire quella dell’accoglienza, del vero Amore. Quella, in poche parole, di Gesù Cristo, che accoglie e non condanna; che perdona e non discrimina. Tra le altre cose, aveva detto: “Spero che un giorno si possano celebrare in chiesa matrimoni tra due persone dello stesso sesso”.