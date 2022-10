Bonomi: "Apprezzate le parole della Meloni su Europa, lavoro e imprese"

"Abbiamo apprezzato molto innanzitutto l'aver riaffermato la collocazione internazionale italiana, quindi in Europa e atlantista, e abbiamo particolarmente apprezzato il fatto di aver messo al centro anche il tema del lavoro a 360 gradi, un tema sul quale credo che il Paese nei prossimi mesi debba fare delle grandi riflessioni. Ed è ovvio che condividiamo che senza l'industria non c'è l'Italia, ma non lo diciamo per una questione corporativa, lo dicono i numeri". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato dal Tg1 commenta l'intervento programmatico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera.

"Abbiamo incontrato la rappresentanza di europarlamentari e il commissario Gentiloni al quale abbiamo presentato la nostra proposta di riforma del mercato elettrico perchè sappiamo che il tema dell'energia è importante per le imprese e le famiglie, nella speranza di trovare soluzioni che vadano bene a tutti gli stati membri". Così ha dichiarato il presidente nell’intervista dopo aver incontrato gli europarlamentari italiani e il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni.