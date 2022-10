Boris Johnson rinuncia alla corsa a Downing Street

Boris Johnson ha annunciato che non correrà per la leadership dei Tory e, quindi, per il suo ritorno a Downing Street. "Negli ultimi giorni sono tristemente arrivato alla conclusione che questa (partecipazione alla gara interna al partito conservatore, ndr) non sarebbe la cosa giusta da fare, semplicemente", afferma l'ex premier in una nota. "Non si può governare efficacemente senza il partito unito in Parlamento", aggiunge BoJo.

L'uscita di scena di Johnson sembra ora spianare la strada al suo ex cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak.

Johnson ha sostenuto di aver raccolto più dei 100 endorsement di deputati necessari a correre per la leadership Tory, ma di non essere riuscito a convincere Sunak e l'altra pretendente, Penny Mordaunt, a riunirsi dietro di lui. Pur ritenendo di essere la carta migliore per rivincere le elezioni nel 2024.

Le candidature ottenute da Bojo sarebbero secondo quanto riporta il Guardian 102, quindi solo 2 in più delle necessarie per partecipare alla sfida, mentre l'altro candidato, ora favorito, Rishi Sunak ha ottenuto il sostegno di 150 deputati, con candidature provenienti da tutte le ali del partito.

La terza sfidante, Penny Mordaunt, sarebbe invece ferma a circa 27. Quest'ultima ora cercherà di soffiare il maggior numero possibile degli ex sostenitori di Johnson per tentare di arrivare a un ballottaggio finale con il suo rivale.

Sunak nel corso dell'estate aveva partecipato alla selezione per succedere a Johnson ma era stato sconfitto da Liz Truss.