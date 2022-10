Borse ancora in rialzo, frena ancora il gas

Corrono le borse europee, corre anche Wall Street: piacciono i risultati delle grandi aziende americane e si ritorna ad acquistare azioni. Il buon inizio della stagione delle trimestrali potrebbe segnalare che l'economia è al momento in una forma migliore di quanto temuto.

Milano e Francoforte sono in rialzo di circa due punti, Parigi di poco meno di un punto e mezzo, Londra di quasi un punto. A Piazza Affari rally di Telecom (+7,4%) sulla scia di indiscrezioni che parlano del possibile interesse di un fondo straniero per il gruppo. In Italia scende lo spread tra btp e bund tedesco a 237 punti base e cala il rendimento del nostro decennale al 4,64%.

Il gas frena ancora e si assesta intorno ai 116 euro per megawatt/ora mentre a Strasburgo la Commissione europea presenta il suo nuovo pacchetto di misure contro il caro-energia.