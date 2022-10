Borse di Milano poco mossa, giù il tech in Cina e Usa

La borsa di Milano chiude in lieve rialzo, +0,05%, ci sono stati diversi cambi di segno questo pomeriggio. Nel resto d'Europa invariata Francoforte, negativi dello 0,45% gli indici di Londra e Parigi.



Oggi l'attenzione è sul rallentamento dell'economia mondiale. I direttori del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale hanno detto di aver calcolato "che circa un terzo dell'economia mondiale avrà almeno due trimestri consecutivi di crescita negativa quest'anno o il prossimo anno". E poi si guarda alla reazione delle banche centrali sia a questo rallentamento sia ovviamente ai dati sull'inflazione. Quello sui prezzi al consumo negli Stati Uniti arriverà giovedì.



Negli Stati Uniti borse negative, scende molto di più degli altri indici il Nasdaq dei titoli tecnologici, dopo una serie di limitazioni all'export di chip dagli Stati Uniti alla Cina decisi dall'amministrazione Biden. Scendono le società cinesi quotate anche in America, come Alibaba e JD, oltre ai produttori di Chip come Nvidia.



Il provvedimento sui chip è stato alla base anche del calo delle borse asiatiche nella notte, molte erano chiuse da una settimana per festività. Il calo maggiore è stato per Hong Kong: -2,95%.



Sul fronte energia, il gas ha avuto diverse oscillazioni in giornata: dopo un'apertura a 146 al megawattora, è salito fino a 175 euro alle 17.20, per poi assestarsi a 159,9 euro, +2,4% rispetto alla chiusura di venerdì.



Mentre il petrolio interrompe la corsa durata tutta la scorsa settimana: il Brent segna 97,25 dollari al barile, -0,67%.