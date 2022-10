Borse contrastate, settimana con bilancio positivo

Mercati contrastati in Europa con Milano che in chiusura cede lo 0,27%, ma nella settimana mette a segno un rialzo del 3,8%. In lieve calo anche Londra -0,37%, positive Parigi +0,46% e Francoforte +0,24%.

I listini europei non sembrano essere toccati dai dati sull'inflazione in rialzo, soprattutto in Italia dove a ottobre registra +11,9%.

A Wall Street invece il Nasdaq tenta un rimbalzo dopo il forte calo della vigilia: bene Apple, piatta Meta, male Amazon dopo i conti.

Ancora in calo la tensione sui titoli di stato con il rendimento decennale che si porta al 4,15% mentre risale il prezzo del gas, 111 euro mwh.