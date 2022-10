Borse europee aprono deboli, Asia in rosso

Avvio debole per i mercati europei. Milano a -0,17%, in line Francoforte, Parigi sulla parità.



Ritracciano anche le Borse asiatiche: Tokyo chiude in calo dello 0,9%, Hong Kong perde oltre l'1%. Ribassi più contenuti, intorno ai due decimi di punto, per le piazze della Cina continentale, dopo la decisione della Banca centrale di Pechino di non toccare i tassi d'interesse di riferimento per il secondo mese consecutivo, Cina quindi ancora risparmiata dalla stretta monetaria scelta ormai invece da tutte le altre grandi economie mondiali. Una decisione che non basta però a cancellare i dubbi sulla crescita economica del Paese, soprattutto dopo che al congresso dei leader del partito Xi Jinping ha confermato la politica 'Covid zero'; lo prova il fatto che negli scambi del mattino lo yuan offshore, quello scambiato fuori dalla Cina, ha toccato i minimi storici nei confronti del dollaro.

Sul fronte delle materie prime, invece, la decisione americana di mettere sul mercato una piccola quota di riserve strategiche di greggio non basta a far calare i prezzi del petrolio, stamattina in lieve risalita anche in Europa.