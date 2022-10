Borse europee chiudono in ordine sparso

Giornata interlocutoria per i mercati nell'ultima seduta del mese di ottobre. Positivi i listini europei - Milano a +0.55%, Londra in crescita di quasi 1 punto percentuale, la peggiore Parigi cche gira in negativo sulla chiusura a -0,1%. In lieve recupero ma ancora deboli quelli americani, in attesa della riunione della Federal Reserve del 2 e 3 novembre. L'indice Dow Jones a -0,30%, il Nasdaq conferma il momento difficile con un -0,77%. Resta comunque molto positivo, sia per le Borse europee sia per Wall Street, il bilancio mensile: a ottobre +9,85% per piazza Affari, +14,19% per il Dow Jones - una performance che non si vedeva dal 1976. Meno brillante, lo anticipavamo, il Nasdaq, che si ferma a un +4% dopo una striscia di sedute negative per effetto di trimestrali molto deludenti delle cosiddette 'big tech' - da Microsoft ad Amazon, da Meta a Snap.

Per quanto riguarda il prezzo del gas naturale, oggi cambia il future di riferimento, ma prosegue il trend in calo, a 122,6 euro al megawattora.