Borse europee chiudono in rialzo, giù lo spread

Prima seduta del quarto trimestre in positivo per gli indici europei, che recuperano dopo un avvio incerto. Milano è la migliore a +1,57%, sostenuta dal settore energetico e soprattutto da Tenaris, la migliore del listino principale con un rialzo di quasi il 7%. Girano in positivo in chiusura anche tutti gli altri listini continentali, incusa Francoforte, in difficoltà in mattinata, che sale a +0,79%.

In rialzo anche gli indici americani e in particolare il Dow Jones, a 2,13%.

A sostenere il comparto energetico è il rimbalzo del prezzo del petrolio, che risale di circa il 3% sulle voci di un possibile imminente taglio della produzione da parte dell'Opec di circa un milione di barili al giorno. Continua a calare, invece, il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che ripassa sotto i 170 euro al megawattora, oltre il 10% in meno rispetto a venerdì.

In discesa anche i rendimenti sui titoli di Stato europei: Btp decennale italiano al 4,21%, Bund tedesco di nuovo sotto il 2%. Spread a 231 punti base.