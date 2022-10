Borse europee contrastate, Asia in recupero

Apertura contrastata per le Borse europee. Milano appena sotto la parità, a -0,04%, così come Francoforte. In lieve rialzo Londra e Parigi.

Recuperano dopo un avvio nervoso i mercati asiatici. Tokyo ha chiuso appena sotto la parità, a -0,02%, Hong Kong mentre invertono la tendenza i listini cinesi e Hong Kong che dopo un avvio negativo segnano ora rialzi tra il mezzo punto e il punto percentuale.

I timori legati alla probabile imminente recessione si fanno sentire più nettamente sui mercati delle materie prime. Il prezzo del petrolio, dopo la breve risalita alla fine della scorsa settimana per effetto della decisione dell'Opec + di tagliare gli obiettivi di produzione, torna ora a scendere, appesantito dall'aspettativa di un calo di domanda.

Mentre sul fronte dei cambi si conferma il momento di forza del dollaro. Euro oggi stabile appena sopra quota 0,97, continuano a scendere invece le valute asiatiche - lo yen giapponese, per esempio, ha toccato i minimi dal 1998.