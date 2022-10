Borse europee deboli alla vigilia della decisione della Bce

Giornata debole per le Borse europee, con gli operatori che guardano a domani e al meeting di politica monetaria della Bce che dovrebbe decidere, così si aspettano tutti, un rialzo dei tassi da ¾ di punto percentuale. Milano parte a -0,24%, Francoforte e Parigi sulla parità, Londra a +0,17%.



Moderatamente positive invece le Borse asiatiche, con tutte le piazze principali in rialzo di 6-7 decimi di punto. Inclusa Seoul, che resta positiva nonostante l'annuncio da parte di uno dei giganti sudcoreani dei microchip, Sk Hynix, fornitore principale di chip di memoria per Apple, di un taglio del 50% degli investimenti per il prossimo anno visto il calo "senza precedenti" della domanda.

Apre in lieve rialzo il prezzo del gas naturale, a 102 euro al megawattora. Calano invece i prezzi di riferimento del petrolio - Brent sotto i 91 dollari al barile, Wti americano a 84,6 - dopo la notizia, diffusa ieri in serata, dell'aumento a sorpresa di oltre 4,5 milioni di barili delle riserve di greggio americane.