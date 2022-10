Borse europee in netto rialzo, bene anche Wall Street

Avanzano ancora in netto rialzo le Borse europee, sostenute anche dall'avvio molto buono delle contrattazioni sui listini americani. Milano a +2,72%, rialzi superiori ai due punti percentuali anche per Londra e Francoforte ma la migliore è Parigi a +3,49%.

Mentre Oltreoceano, l'indice Dow Jones apre a +2,05%. Un'ondata positiva che coinvolge tutti i settori, banche ed energetici che già andavano bene ieri ma anche i titoli tecnologici. Perché gli operatori si aspettano ormai una frenata delle banche centrali sul rialzo dei tassi, visti i netti segnali di rallentamento dell'economia, quindi condizioni più favorevoli per il credito. Aspettative che si riflettono anche sui mercati del debito sovrano, con i rendimenti sui titoli di Stato europei ancora in netta discesa: 20 punti base in meno per il decennale italiano, 11 per il bund tedesco - e così si restringe anche lo spread, a 230 punti base.

Tensioni in calo anche sul fronte energetico, con il prezzo del gas natura che si conferma in discesa a 165,8 euro al megawattora.