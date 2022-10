Borse europee in recupero, Milano la migliore

Proseguono il recupero i mercati europei dopo l'apertura positiva di Wall Street. Milano in particolare accelera a +0,94%, sostenuta dal settore energetico e soprattutto da Tenaris, nettamente la migliore del listino principale con un rialzo di oltre l'8%. Gira in positivo anche Francoforte mentre restano appena sotto la parità Parigi e Londra.

A sostenere il comparto energetico è il rimbalzo del prezzo del petrolio, che risale di oltre il 5% sulle voci di un possibile imminente taglio della produzione da parte dell'Opec di circa un milione di barili al giorno, in risposta al probabile calo di domanda generato dal rallentamento dell'economia globale. Il Brent, in particolare, torna sopra gli 89 dollari e mezzo al barile. Continua a calare, invece, il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che ripassa sotto i 173 euro al megawattora, quasi il 9% in meno rispetto a venerdì.