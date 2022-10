Borse europee volatili, bene Unicredit dopo i conti

Borse europee molto indecise alla vigilia della decisione di politica monetaria della Bce. Milano, dopo numerosi cambi di direzione, perde al momento lo 0,34%. Parigi intorno alla parità, Francoforte in rialzo dello 0,48%. Tra i singoli titoli, corre Unicredit dopo la presentazione dei conti trimestrali (+3,56%). Male invece StMicroelectronics, in calo di oltre il 2% dopo che in mattinata la coreana Sk Hynix, uno dei leader mondiali del settore dei chip, ha parlato di calo senza precedenti della domanda, annunciando un taglio del 50% degli investimenti per il 2023.

Sul fronte dell'energia, risale leggermente il prezzo del gas naturale, a 101,75 euro al megawattora. Risale dopo i cali della mattinata anche il petrolio, con il Brent che ripassa sopra quota 92 dollari al barile.