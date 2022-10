Borse in calo, i conti premiano Eni

Anche i mercati sono preoccupati dall'inflazione (+11,9% in Italia a ottobre) e dalle risposte che vengono messe in campo dalle banche centrali per contrastarla. Ieri la Bce ha alzato i tassi per la terza volta consecutiva, di 75 punti base. Ora il tasso di riferimento principale è al 2%.

Nonostante questo, ieri i rendimenti dei titoli di Stato sono scesi e lo spread tra il rendimento del Btp italiano e del Bund tedesco è diminuito di 17 punti base, a quota 206, livello su cui si mantiene anche ora. Gli investitori si aspettavano il rialzo di ieri. Tuttavia i riferimenti della presidente della Bce Lagarde al rallentamento economico nella prima parte del 2023 hanno fatto scommettere su un rallentamento anche del ritmo dei prossimi rialzi dei tassi.

Le borse ieri sono salite, oggi invece scendono tutte. Milano -0,84%, Londra -0,45%, Francoforte -0,49%.

Il bilancio provvisorio della settimana è positivo per Piazza Affari, +3,84%. Oggi controtendenza, e in salita, c'è il settore energetico (+1,07%) e in particolare Eni, +2,6%, miglior titolo del Ftse Mib dopo i conti trimestrali che hanno mostrato un utile netto adjusted da 3,73 miliardi nel terzo trimestre, 10,80 miliardi da inizio anno.

In tema di energia gas in ripresa del 5%, a quota 112,95 euro al megawattora, rispetto a lunedì è risalito di 17 euro.

Contrastati i future sugli indici di Wall Street, dove ieri il Dow Jones ha chiuso in salita e il Nasdaq dei titoli tecnologici in calo. Il futures sul Dow Jones è invariato, -1% per quello sul Nasdaq.

Un andamento condizionato dai conti trimestrali. Ieri hanno penalizzato soprattutto Meta, casa madre di Facebook e Instagram, -24%: l'azione è tornata sotto i 100 dollari, sui minimi dal 2016, per il rallentamento ricavi (-4%) e utili (-52%).

Giù nelle contrattazioni notturne, a mercati, chiusi anche Amazon, -14% dopo la diffusione dei conti. Indenne dopo la trimestrale invece Apple, quasi invariata nelle contrattazioni after hour.